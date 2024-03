Confira suas respostas e acompanhar seu desempenho na prova objetiva realizada neste domingo

Nesta segunda-feira, 25, foi divulgado o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Ele está disponível para consulta no site do Instituto Verbena: veja aqui.

A primeira etapa do concurso ocorreu no último domingo, dia 24, realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para os cargos de nível médio, houve a abstenção de 22% das candidatas e candidatos inscritos, já para o cargo de nível superior foi de 15,33%.

O gabarito final será divulgado na próxima sexta-feira, dia 5. O resultado preliminar será publicado no dia 8 de abril. Na mesma data também será divulgado o boletim de desempenho, o cartão-resposta da prova objetiva e publicação das respostas esperadas preliminares da prova discursiva.

Cancelamento

A banca examinadora divulgou comunicado sobre a ocorrência de problemas operacionais, portanto a Comissão do Concurso Público deliberou pelo cancelamento das provas para o cargo de “Analista Judiciário – Área Judicial”.

Para as demais áreas, a aplicação das provas ocorreu com sucesso, apenas para esse cargo (Analista Judiciário – Área Judicial), no caderno de provas não havia a redação.

Foram homologadas 16.289 inscrições, destas 1.708 são de inscritos para o cargo de Analista Judiciário – Área Judicial, com lotações em diferentes cidades do Acre. Então, para essas 1.708 pessoas haverá a reaplicação da prova com data a definir.

Veja o comunicado

Segundo a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, “o concurso público realizado pelo representa um marco significativo em nosso compromisso com a transparência, meritocracia e fortalecimento do quadro de servidores, para continuarmos atuando fortemente na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos”.

Quanto ao fato ocorrido que anulou a aplicação das provas apenas para esse cargo (Analista Judiciário – Área Judicial), a presidente ressaltou que o assunto vem sendo tratado com toda seriedade e a prioridade tem sido realizar a aplicação da prova com maior brevidade possível, em respeito aos candidatos.