Em 24 de março de 2024, o ex-deputado federal e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão foi preso pela Polícia Federal após ser apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Desde então, usuários compartilharam centenas de vezes nas redes sociais uma foto que supostamente mostra Brazão ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros políticos. Contudo, a imagem foi alterada digitalmente e o rosto do deputado federal Pedro Paulo (PSD) foi substituído pelo de Brazão.

“QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?”, lê-se no texto sobreposto a uma imagem que circula no X, no Facebook e no Instagram.

No registro, Lula e outros políticos aparecem supostamente ao lado do conselheiro do TCE-RJ Domingos Inácio Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, crime ocorrido em março de 2018.

Domingos foi detido pela Polícia Federal no último dia 24 de março com seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Janeiro Rivaldo Barbosa. Os três tiveram prisão preventiva ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após as investigações os apontarem como autores intelectuais do assassinato.

Contudo, a imagem viral, que já foi verificada pelo AFP Checamos anteriormente, foi alterada digitalmente para incluir o rosto do conselheiro.

Montagem com foto de 2015

Por meio de uma busca reversa no Google, o Checamos encontrou uma matéria do jornal O Globo publicada em setembro de 2016 que mostra uma foto semelhante, mas na qual não aparece Brazão.

Na imagem, creditada como “reprodução”, é possível ver os ex-governadores do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (MDB) e Sérgio Cabral, o deputado federal Pedro Paulo (PSD) e o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

O texto informa que a campanha eleitoral de Marcelo Crivella (Republicanos), que concorria à Prefeitura do Rio de Janeiro à época, havia modificado — segundo denúncia do jornalista Fernando Molica — a imagem para retirar o presidente Lula do registro, que estava posicionado ao lado do então deputado federal.

Ainda segundo a reportagem, a fotografia original, com Lula, havia sido feita em fevereiro de 2015 durante um encontro do então ex-presidente com líderes do à época PMDB-RJ.

Outra notícia, publicada pela Folha de S.Paulo sobre a foto, informa que o encontro aconteceu na Gávea Pequena, residência oficial do prefeito do Rio, em apoio à pré-candidatura de Pedro Paulo para a Prefeitura.

Em uma nova pesquisa no Facebook, combinando os nomes dos políticos citados nas reportagens com o ano de 2015, foram localizadas publicações feitas em fevereiro e novembro daquele ano com a foto original (1, 2).

Uma comparação entre a imagem original e a que está viralizada agora permite identificar que o rosto do deputado Pedro Paulo foi substituído pelo de Domingos Brazão:

A foto original também foi veiculada em outras matérias sobre a campanha de Crivella e Pedro Paulo (1, 2, 3).

A mesma imagem já havia sido adulterada para acrescentar o rosto do empresário da JBS Joesley Batista, em 2017, quando ele delatou que os então ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff (PT) sabiam da existência de duas contas de propinas ligadas à empresa.

O AFP Checamos já verificou outras alegações envolvendo o assassinato de Marielle Franco (1, 2, 3).

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Reuters.

