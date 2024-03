Em um comunicado feito nesta quarta-feira (27), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) revelou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estará no estado nos dias 5 e 6 de abril. Durante sua estada, o ministro visitará os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Marechal Thaumaturgo, onde terá a oportunidade de conhecer o projeto inovador da Energisa, que implementa energia limpa e renovável, na Vila Restauração, situada no Alto Rio Tejo.

O propósito da visita ministerial, conforme destacado por Petecão, é anunciar diversas ações do “Programa Luz para Todos” do governo federal, além de inaugurar obras estruturantes no setor elétrico da região. Essas medidas visam proporcionar o acesso público à energia elétrica, especialmente em áreas de extrema carência, como as terras indígenas, os territórios quilombolas, os assentamentos rurais e as comunidades ribeirinhas, que vivem em constante isolamento.

O senador enfatiza que a universalização da energia elétrica na região Norte, particularmente no Acre, é um tema amplamente discutido. O programa em questão busca expandir essa política pública para áreas de difícil acesso.

“A iniciativa do ministro de visitar nosso estado é louvável. Está previsto o anúncio da autorização para cerca de 4 mil novas conexões no sistema isolado de energia solar com bateria, visando atender às necessidades das comunidades e dos ribeirinhos. Tais medidas visam promover a inclusão e garantir dignidade aos habitantes da região. Além disso, está em planejamento a expansão desse modelo para outros municípios isolados, como Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter”, declarou o senador.

(…)