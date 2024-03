G1 – Porto Velho(RO) é a pior, entre as 100 maiores cidades do país, no ranking de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta quarta-feira (22). Apenas 9,89% da população recebe o serviço de tratamento de esgoto e mais da metade dos moradores vivem sem acesso à água tratada.

(…)

Grifo meu: sintomático…Porto Velho já foi vendida aqui no Acre com a terra do progresso…Só se for para poucos, muito poucos…Ah, entendi….Terra do agro…



J R Braña B.