(…) a espécie está em perigo.

A família de macacos-aranha (Ateles chamek) do Parque Chico Mendes aumentou! Na última quarta-feira, dia 20, um bebê nasceu no recinto, para a alegria de toda a equipe do Parque e dos visitantes.

“Já sabíamos que a mãe estava gestando e que o nascimento também estava muito próximo. Nosso trabalho foi observar, junto aos tratadores, para garantir que ela tivesse um parto tranquilo e sem complicações. Os animais sabem parir e só agimos em último caso. Com ela, não foi necessário e temos um bebê saudável no grupo. Ainda não sabemos o sexo, já que no primeiro momento, o ideal é deixá-lo somente com a família”, afirmou um dos veterinários do Parque, Tallison Filipe.

O tempo de gestação é de 230 dias, nascendo apenas um filhote por vez. O cuidado parental é feito principalmente pela mãe, ainda mais nos primeiros dias de vida. Conforme o filhote cresce, é possível observar que outros membros do bando também auxiliem no cuidado do filhote, que ainda demorará a ganhar independência.

Marta Oliveira, bióloga, diz que os macacos-aranha do Parque são um grupo muito bem estabelecido. “Eles se organizam de forma hierárquica, onde um macho é o líder do bando, mas até mesmo ele auxilia no cuidado com os novos filhotes, como já pudemos observar em outros nascimentos”.

Os macacos-aranha são primatas diurnos, ou seja, com maior atividade durante o dia, com hábitos arborícolas, se alimentando principalmente de frutos, folhas e pequenos invertebrados. Estão distribuídos por todo o sudoeste da Amazônia, nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, e nos países vizinhos Bolívia e Peru. Infelizmente, segundo o status de conservação do Ministério do Meio Ambiente, a espécie está em perigo.

“Ficamos extremamente felizes quando nasce um novo filhote no Parque. A reprodução dos animais sob cuidados humanos é um indicativo da qualidade do nosso trabalho, como a alimentação, ambientação e saúde na totalidade. Se os animais estão conseguindo se reproduzir, é um sinal de que estamos no caminho certo”, finaliza a coordenadora do Parque Ambiental Chico Mendes Joseline Guimarães.

Se você quer ver o nome filhote, o Parque Chico Mendes está de portas abertas de terça a domingo, de 7 horas até às 17 horas, com entrada gratuita.

Este slideshow necessita de JavaScript.

by JLab