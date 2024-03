A fabricante de armas Taurus diz que teve resultado positivo mesmo considerando uma conjuntura menos favorável (leia-se, o governo Gov Lula dificultou, corretamente, a venda de armas no Brasil).

Abaixo, trecho do press-release enviado esta semana à redações dos jornais de todo país:

(…)

A estrutura desenvolvida na Taurus nos últimos anos criou uma Companhia com sólidos fundamentos. A empresa registrou resultado positivo no ano, mesmo considerando uma conjuntura menos favorável do mercado, com as vendas no Brasil interrompidas em função da falta de regulamentação, o que se somou à inflação de 4,6% pressionando custos e despesas e à variação cambial, com valorização do real frente ao dólar impactando a receita, já que a Taurus é uma empresa fortemente exportadora. Também foi concedida férias coletivas de 30 dias para os colaboradores entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o que impacta o Ebitda, visto a redução da produção.

(…)

Grifo meu: na época do governo armamentista da população a Taurus nunca reclamou na inflação, que era muito maior do que tem sido nesse período Lula…

Grifo meu 2: Não às armas…!!

J R Braña B.