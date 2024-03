Ministério da Educação (MEC) participou, nesta quarta-feira, 27 de março, da cerimônia virtual de premiação da 1ª Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). Evento prestigiou os 67 medalhistas da competição, que reuniu cerca de 600 docentes de todo o País. A olimpíada buscou identificar talentos e propagar boas práticas no ensino da disciplina no Brasil. O MEC busca estabelecer parcerias educacionais com os premiados.

Dos 67 finalistas, 10 professores foram premiados com medalha de ouro e vão ganhar uma viagem para conhecer o sistema educacional da China, país classificado entre os melhores em matemática no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Além dos medalhistas de ouro, foram selecionados 9 professores com medalha de prata e 48 com bronze. Entre os medalhistas, 38 são vinculados à rede estadual; 14 são de escolas particulares; 11, da rede federal; e 4, da municipal.

A olimpíada é promovida por uma equipe de engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Com o apoio do MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a competição teve como objetivos: estimular o ensino da matemática no Brasil; identificar e propagar boas práticas no ensino da disciplina; identificar talentos entre os professores e incentivar o ingresso em áreas científicas e tecnológicas; entre outros.

José Antônio Puppim de Oliveira, membro do Conselho Gestor da OPMbr e professor titular da Fundação Getulio Vargas (FGV), explicou a motivação para a realização da olimpíada: “Nosso objetivo, ao realizar a OPMbr, foi tentar dar apoio para melhorar a posição do Brasil na área da matemática. Há 20 anos, a China estava na mesma posição que o Brasil está. Então, queremos que os vencedores conheçam de perto o que o país asiático fez, o que poderíamos aprender com eles e, por fim, trazer esse conhecimento para o Brasil”, declarou.

Conheça os dez medalhistas de ouro:

Christiano Otávio de Rezende Sena — Cefet-MG Campus I, em Belo Horizonte (MG)

Felipe Mascagna Bittencourt Lima — IFSP Campus São João da Boa Vista Jardim Itália, em São João da Boa Vista (SP)

José Fábio de Araújo Lima — EE Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, em Feira de Santana (BA)

Josieli Fátima Tonin Pagliosa — EE Normal José Bonifácio, em Erechim (RS)

Kácio José Cardoso Santos — Centro Estadual de Educação Profissional Professora Lourdinha Guerra, em Parnamirim (RN)

Milena Monique de Santana Gomes — EE Olivina Olivia Carneiro da Cunha, em João Pessoa (PB)

Roberto Cesa Cucharero Peregrina — CE Prefeito Mendes de Moraes Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ)

Romis de Sousa Moraes — Escola Municipal Madre Teresa de Jesus, em Ourilândia do Norte (PA)

Rubens Lopes Netto — Centro de Educação Quilombola Deputado Júlio Pires Monteles, em Anapurus (MA)

Silmara Louise da Silva — EE David Campista, em Poços de Caldas (MG)