“… e não há nada pra comparar, para poder lhe explicar – como é grande o meu amor por você” – canção embalou o evento

Em um ato de reconhecimento, o Tribunal de Justiça do Acre celebrou o “Dia das Mães” homenageando as desembargadoras, servidoras e colaboradoras em uma cerimônia especial realizada nesta sexta-feira, 10. O evento foi marcado por emoções e gratidão, reunindo o quadro funcional para comemorar a data, bem como o papel fundamental que as mães desempenham na sociedade e no ambiente de trabalho.

Em seu discurso, a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, criou uma atmosfera acolhedora refletindo sobre o espírito de solidariedade e apoio, que caracteriza a missão compartilhada por todos que integram a instituição. “O mundo precisa de nós. As mulheres nasceram com o dom da criação, assim que cada uma possa colaborar com o bem, a justiça e a paz”, disse.

(…)

Em um ambiente de confraternização, as servidoras puderam desfrutar ainda de serviços de beleza, com escova, chapinha, maquiagem e design de sobrancelha. Entre cada atração, também foram realizados sorteios de brindes. A atividade desenvolvida pelo TJAC, por meio da Gerência de Qualidade de Vida, contou ainda com apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, Ambiente Eventos, Semijóias Rosângela Raulino, Iris Tavares, Salão de Beleza Rosa Chanceler e a maquiadora Wal Bardales.

Como ocorre tradicionalmente nas comemorações anuais, o destaque foi o desfile. Mães e filhos protagonizaram na passarela e foram muito ovacionados. Os participantes entregaram carisma, alegria e afetos no encerramento da agenda.

(…)