No dia 26 de março foi celebrado o Dia Nacional do Cacau, celebrado em 26 de março, ocasião especial para destacar a incrível jornada deste fruto, que vai desde a sua importância econômica e histórica para o país até a parte em que se torna a matéria-prima de um dos produtos mais amados e desejados do mundo: o chocolate. Mas além dos chocolates, o cacau é utilizado no preparo de outras delícias, como polpas, geleias e licores graças ao sabor e aos inúmeros nutrientes que este fruto contém.

Há 67 anos o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), promove a pesquisa, a inovação e a transferência de tecnologias, contribuindo com a sustentabilidade da cacauicultura no Brasil.

O cacaueiro é originário da bacia hidrográfica do rio Amazonas, tendo sido dispersado para as regiões tropicais da América Central e do Norte, e hoje é cultivado em diversos países tropicais no mundo.

No Brasil, o fruto é cultivado nas regiões Norte e nordeste e vem ganhando espaço no Sudeste e Centro oeste, ocupando papel de destaque na vida de milhares de produtores, sendo responsável por promover a sustentabilidade ambiental e econômica destas famílias.

O Brasil é o sexto maior produtor de cacau do planeta, sendo que 95% da produção nacional vem da Bahia e do Pará. No que se refere a amêndoa de cacau fino, a produzida no país foi reconhecida, recentemente, como uma das melhores do mundo com três prêmios no último concurso Cacao of Excellence, em Amsterdam. Também em 2023, o país foi, pela segunda vez, reconhecido como exportador de cacau 100% fino e de aroma. O reconhecimento foi dado pela Organização Internacional do Cacau (International Cocoa Organization – ICCO).