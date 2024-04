O governo federal – por meio do Conselho de ADM, segurou até onde deu(será?) não pagar os milhões e milhões de dividendos aos acionistas da Petrobras (maioria estrangeira)..

Porém, perdeu a disputa e vai pagar os dividendos extras(milhões e milhões).

…Com a ajuda da imprensa do mercado, que criou uma crise fake mesmo a Petrobras tendo o segundo maior lucro entre as petroleiras no mundo.

Ou seja, milhões e milhões que poderiam ser investidos na Petrobras em favor do país vão para os bolsos dos acionistas…Muito mais dinheiro do que estava previsto…

Traduzindo: a Petrobras não é para servir ao Brasil…

…Ela é dos acionistas e só deles…!

O governo federal já não manda mais em quase nada…!

O Brasil e o seu neoliberalismo seguem firme na despolitização da economia…

E, principalmente, na despolitização da disputa da riqueza.

Para os neoliberais – esse modelo que dita as regras hoje – é fundamental que o povo não compreenda nem se preocupe com esses detalhes…

O modelo neoliberal, mais do que combater as ideias sociais progressistas e suas lideranças, ele precisa convencer e despolitizar o povo trabalhador da ‘desimportancia’ de uma empresa como a Petrobras, Eletrobras etc…..

E é por isso que assuntos como esses da Petrobras – como o pagamento de dividendos e o papel nacional/social da empresa – passam ao largo da maioria no país…

Sina de um país sem soberania é viver eternamente na periferia do capitalsmo.

É o legado do mercado ao povo e ao Brasil.

✔Em tempo: o presidente da Petrobras, Jean Paul(foto com o presidente Lula), deve sair da direção da Petrobras…É o que especula a mídia do mercado…Eu não duvido.

J R Braña B.