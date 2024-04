Ação é organizada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE

Para enfrentar o desafio do combate à propagação de notícias falsas (fake news) nas Eleições Municipais 2024, servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) participam do curso “Desinformação, plataformas digitais e eleições no Brasil”.

A capacitação, que iniciou na terça-feira (2) e prossegue até o dia 11, é organizada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (AEED/TSE), em parceria com o Instituto Democracia em Xeque.

O curso está dividido em quatro módulos. Entre os temas abordados, estão: histórico e respostas à desinformação no Brasil; Design das plataformas digitais e economia política da desinformação; e Monitoramento de atores e conteúdos em múltiplas plataformas.

Participam da iniciativa o secretário de Tecnologia da Informação, Valdenir Borges Junior; o coordenador de Gestão da Informação, Wagner Pereira Nogueira; a chefe de seção, Ivana Aparecida Rosa Leão Rezende; a servidora e a colaboradora da Assessoria de Comunicação, Corporativa e Cerimonial (Ascom), Thaise Moreira Marques e Yane Ulisses de Freitas; e o assistente de gabinete, João Paulo Aires Rodrigues Lima.