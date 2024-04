O Instituto Federal do Acre (Ifac) recebe, a partir do dia 08 de abril, mais de 40 dirigentes de instituições federais de ensino técnico e superior. O encontro, que acontece pela segunda vez na capital acreana, integra as atividades do Conselho Nacional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Responsável pela promoção de políticas de desenvolvimento nas áreas de educação, pesquisa e inovação, o Conif tem como foco o fortalecimento das instituições que ofertam ensino técnico e tecnológico no país.

Além do encontro nacional, o Ifac também realiza a inauguração do novo campus Transacreana, no dia 12 de abril. A unidade, que está localizada na antiga Escola da Floresta, possui mais de 450 hectares e já recebeu cerca de R$ 7 milhões em investimentos.

Com expectativa de atender até 1,2 mil estudantes, a nova unidade do Ifac conta com salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva, refeitório, além de áreas destinadas para pesquisas científicas e atividades práticas educacionais.

Além de cursos técnicos, o campus Transacreana também oferta cursos superiores e de pós-graduação.

Reunião com reitores da Rede Federal

Data: 09 a 11 de abril

Horário: 08h

Local: Sede da Reitoria (Via Chico Mendes, 3.084 – Bairro Areal)

Inauguração do campus Transacreana

Data: 12 de abril

Horário: 09h

Local: Campus Transacreana (Rodovia AC-090, Km 20 – Rio Branco)

