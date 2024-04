O governo do Acre anuncia concurso no Detran e deixa Sena Madureira de fora….Nenhum concursado vai trabalhar em Sena…Deve ser porque lá não há veículos nem problemas no trânsito….Que prestígio de Sena Madureira?!! (confira a lista abaixo)

✔Rio Branco

Plantaram na mídia em Rio Branco que a ministra Simone Tebet teria dito que foi um senador bolsonarista/fundamentalista quem teria pedido (e conseguido) a recuperação de 200 km das BRs no Acre…

Liguei para o presidente Lula e perguntei sobre seu apoio para a reconstrução das BRs no Acre.

Ele atendeu e respondeu:

-Meu afeto pelo povo do Acre é profundo e inabalável. Jamais deixaria de autorizar a recuperação das duas principais estradas desse estado que conheço de ponta a ponta.

Assinado, ZHO

