Dep Edvaldo Magalhães

-A destituição da professora Ada Cristina Nunes Azevedo, do cargo de diretora da Escola Estadual Armando Nogueira, localizada em Rio Branco, foi no mínimo arbitrária e ilegal. Isso porque não foi observada a lei de gestão democrática das unidades escolares. Se uma sindicância afasta o diretor, quem assume é o coordenador de ensino. Se uma sindicância afasta um diretor, tem que dizer por quanto tempo, tem que dizer em que condições o afasta e tem que substituir, senão pelo coordenador de ensino, a legislação garante que tem que ir lá no banco daqueles que foram aprovados e certificados como possíveis de disputar uma eleição. E àquele banco que tem uma ordem cronológica é que tem que ser chamado para substituir.

