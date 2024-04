Diante da necessidade de obtenção de pessoal capacitado para as atividades dos órgãos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e na busca por contribuir para a melhoria da qualidade da prestação dos serviços do instituto realizados pela Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade do Inmetro, o Governo Federal criou o Programa Nacional de Capacitação em Infraestrutura da Qualidade (Pronac)