Post de O Globo…que oestadoacre reproduz trecho em benefício da saúde de cada um…Notícia de interesse público.

Documentarista Morgan Spurlock, diretor de ‘Super Size Me’, morre aos 53 anos

O documentarista Morgan Spurlock morreu nesta quinta-feira de complicações causadas por um câncer, segundo divulgado por sua família. O cineasta ficou conhecido pelo filme “Super Size Me — A dieta do palhaço”, indicado ao Oscar de Melhor Documentário, no qual ele passou um mês se alimentando apenas de produtos da rede de fast food McDonald’s.

(…)

Ao final de 30 dias, Spurlock afirmava ter engordado 11kg quilos, sofrer de depressão e disfunção hepática. (…)

(…)

Grifo meu: presta atenção você que come sanduba e frituras encharcados de óleo…É a sua vida em risco(morte muito mais cedo)…Inclusive as crianças….

J R Braña B.