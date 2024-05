A PMPC, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Semssa), anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível superior. A seleção será feita por meio da avaliação de títulos e experiência profissional, conforme condições estabelecidas no Edital. Os cargos oferecidos têm salários de até R$ 11.000,00.

Vagas para profissionais em áreas como Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Medicina. Os candidatos devem ter a formação exigida para o cargo desejado e registro no respectivo conselho profissional, se aplicável.

As inscrições para o processo seletivo são realizadas de forma presencial, das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, situada na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, n.º 420, Bairro Centro, em Plácido de Castro. Cada candidato poderá se inscrever em até duas funções, conforme especificado no anexo II do Edital.