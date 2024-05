PMRB – Instituído em 2023, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre (CINRESO) pretende facilitar a atuação dos municípios que devem atender a política sanitária e de meio ambiente. No Acre, com exceção de Rio Branco, que possui aterro sanitário conforme orienta a lei, os demais municípios do estado têm problemas com a destinação de seus resíduos sólidos.

Diante disso, nesta quarta-feira (29), foi realizada a I Assembleia Geral Extraordinária do CINRESO, no auditório da Associação de Municípios do Acre (AMAC), que contou com a participação de boa parte dos prefeitos e representantes, tendo em vista que a Legislação Brasileira impõe aos prefeitos a resolução do problema da coleta e destinação de resíduos sólidos (lixo) até 2024. (…)

