O Projeto de Lei 6268/19, que assegura que professores e profissionais da educação possam comer a mesma refeição oferecida aos estudantes, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara, no dia 30/10. A proposta estabelece que, durante o período letivo, servidores que trabalham na escola poderão realizar as mesmas refeições e no mesmo local que os alunos, sem distinção de cardápio. Entretanto, a prioridade absoluta continua sendo dos estudantes.

A secretária de Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação da CNTE, Francisca Seixas, conta que alguns estados do país, como São Paulo, essa possibilidade é vetada pela Secretária de Educação, com o argumento de que somente alunos regularmente matriculados possam comer do alimento oferecido nas escolas da rede pública. “É um absurdo porque a alimentação pode, sim, ser fornecida sem que nenhum estudante ou que o estado seja prejudicado”, afirma. (…)

(Com informação da Ag Câmara e CNTE)

Grifo meu: No Acre, também, professores estão evitando comer nas escolas para não serem constrangidos…Já basta o constrangimento dos vergonhosos salários.

Grifo meu 2: (…) o texto agora segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania(AC)….Depois deve ir a plenário, e passar sem problemas.



J R Braña B.