A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, e os reitores de universidades e institutos federais nesta segunda-feira, 10, no Palácio do Planalto. Entre as informações repassadas no evento, está a inserção do Campus Fronteira, em Brasiléia, nas obras do Novo PAC e o anúncio da recomposição do orçamento de custeio das universidades federais.

Além disso, foi reafirmado o repasse financeiro para o Hospital Universitário. “Mas ainda precisamos tratar com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e o Governo do Estado os próximos encaminhamentos”, disse a reitora.

