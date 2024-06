Prefeitura de Rio Branco alcança meta do Selo Unicef em rematrículas da Busca Ativa Escolar

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fez a adesão ao Selo Unicef, que é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

Ao aderir ao Selo Unicef, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. Assim, embora a adesão ao programa seja optativa, a gestão municipal fez a readesão à atual edição do Selo, pelo período de 2021 a 2024.

A iniciativa Busca Ativa Escolar (BAE) é uma solução tecnológica e uma metodologia inovadora por meio da qual o Unicef, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), apoiam os municípios na identificação das crianças e dos adolescentes que estão fora da escola, ajudando-os a voltar à sala de aula, permanecer e aprender.

Com objetivo de trabalhar ações que mantenham as crianças frequentando as unidades educativas o Programa Busca Ativa Escolar se institui no sentido de identificar, registrar, controlar e acompanhar as crianças que estão fora da escola ou em risco de evasão. A Busca Ativa Escolar é um processo contínuo para assegurar o direito à educação para cada menina e menino de Rio Branco.

A cada período, é estabelecida uma meta de rematrícula a alcançar, baseada nos alunos que não constam no censo escolar do ano em curso. A segunda medição tinha como meta rematricular 607 (seiscentas e sete) alunos, conforme o estabelecido dentro da edição 2021/2024 do Selo Unicef. Assim, todos os esforços foram empreendidos no sentido do alcançar a referida meta e no dia 18 de junho de 2024, Rio Branco, através do Programa Busca Ativa Escolar, alcançou o número de 607 rematrículas, corroborando os objetivos da gestão municipal que é o de garantir a permanência da criança na escola no tempo devido. Pela meta atingida a Secretaria Municipal de Educação ira receber o Selo Unicef.

“É com muita alegria, satisfação e compromisso que parabenizamos a gestão pela confiança do nosso trabalho e profissionalismo e informamos que atingimos a Meta da Busca Ativa conforme prometido ao prefeito”, destacou Nabiha Bestene Koury.

Miriam Melo da Assecom