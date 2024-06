Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante abertura do Festival da Macaxeira

-Este I Festival dá Macaxeira será um evento que marcará de vez o início da valorização da nossa produção rural, sendo a nossa vitrine e criando uma tradição em nossa terra! Nossa região tem vocação para o agronegócio, temos as melhores terras e climas, por que ainda temos que comprar esses produtos de fora? Estamos mudando estas realidades, com incentivos ao homem/mulher do campo, assistência técnica, mecanização, pavimentação de ramais entre outras ações. Este festival será um marco em nossa história, e ainda dá tempos vir aproveitar.

(…)