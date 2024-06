Não é raro em algumas escolas da rede estadual (de responsabilidade do governo) os alunos recusarem comer a única refeição do dia (não há prato extra, como se propala) por conta do odor forte (mau cheiro) da carne servida.

As escolas da região do São Francisco são as maiores vítimas.

O MP mostra o motivo: carne estragada, podre…

(…)No G1 Acre – Mais de três mil quilos de carne imprópria para consumo foram apreendidos em uma fábrica de Rio Branco que fornecia alimento para merenda escolar. Durante operação coordenada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf) nessa quarta-feira (26), 3,8 toneladas de charque armazenados de maneira imprópria foram recolhidos, e outras cargas deverão ser retiradas do comércio local pela Vigilância Sanitária estadual e municipal.

Grifo meu: a Educação é prioridade (contém ironia)

Enquanto isso…



J R Braña B.