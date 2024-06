Queridos amigos(amigas e amigues),

Amanhã, domingo, teremos uma chuva de bolinhas de gude durante a manhã, seguida por uma névoa de algodão doce que deixará o ar com um leve aroma de festa junina.

Por volta do meio-dia, espere uma tempestade de pipoca com ventos de 40 km/h, perfeitos para quem gosta de um lanchinho aéreo.

Assinado, Doctor Friagem (porque eu sei que no Acre até quem não entende nada de previsão do tempo é levado a sério e ainda publicam como notícia as suas ‘previsões’ e as pessoas acreditam…😂