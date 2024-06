Nota Informativa sobre o retorno das aulas na segunda-feira (1º de julho)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) informa à comunidade acadêmica e à comunidade externa que as atividades letivas serão retomadas em todas as suas unidades a partir do dia 1º de julho, segunda-feira, conforme deliberação do Conselho Superior, com a aprovação do novo Calendário Institucional para 2024.

Com a publicação da Resolução Consu/Ifac n° 188 de 28 de junho de 2024, perde efeito a Resolução Consu/Ifac n° 183 de 29 de abril de 2024 e, por conseguinte, as Portarias de suspensão dos Calendários Acadêmicos, emitidas pelos Diretores Gerais dos campi.

A partir da vigência do Calendário Institucional, que tem caráter referencial, os campi poderão elaborar seus respectivos calendários acadêmicos, adequando as atividades previstas ao seu contexto local.

A medida garante melhor retorno administrativo e pedagógico para estudantes e servidores de cada campus. Situações excepcionais de divergências ao Calendário Institucional serão analisadas pela Pró-reitoria de Ensino (Proen) em articulação com o Campus, sendo submetidas à apreciação do Conselho Superior, nos termos das Resoluções Consu/Ifac n° 01/2018 e 02/2018.

Considerando a readequação do planejamento das ações institucionais em virtude dos novos semestres letivos, as datas de eventos científicos, acadêmicos e esportivos serão publicados em editais e comunicados específicos, conforme planejamento de cada campus/setor.