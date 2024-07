Aleac – Após recente visita ao Peru para tratar sobre o comércio bilateral entre o Acre e o país vizinho, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu nesta terça-feira (2) os secretários de Obras do Estado, Ítalo Almeida, e de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, e o diretor da Zona de Processamento e Exportação (ZPE), Marcos Moraes, para tratar sobre a revitalização da ZPE, localizada em Senador Guiomard, com o objetivo de acelerar o processo de importações e exportações para os países da América do Sul.

Gonzaga tratou sobre o tema com o governo após se reunir com autoridades e empresários peruanos que mostraram interesse em vender e comprar produtos acreanos. O presidente da Aleac também esteve recentemente em Brasília articulando com o senador Alan Rick investimentos para a revitalização da ZPE.

(O que aconteceu hoje na Assembleia)

Durante a reunião, Gonzaga anunciou uma emenda destinada por Alan Rick para a revitaçização da ZPE. Gonzaga disse que a ideia é reestruturar o local, centralizar os serviços aduaneiros e oferecer estrutura para facilitar o processo de exportação.

“O objetivo é ter na ZPE os órgãos que fazem a liberação da mercadoria, a Receita Federal, o MAPA e outras intituições. Com todos esses órgãos juntos ficará muito mais rápido essa liberação. Hoje a grande dificuldade para exportar é o longo período na liberação dos órgãos alfandegários. Além da rapidez, ali também terá estrutura para receber os produtos e para que essa relação comercial entre Acre e Peru realmente aconteça. Quero aproveitar e agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio que tem dado em Brasília”, disse Gonzaga.

Gonzaga, que defende o comércio bilateral como ferramenta de desenvolvimento econômico do estado, afirmou que o Acre precisa estar preparado para atender as demandas dos países vizinhos que pretendem vender e comprar produtos acreanos.

“Estivemos no Peru e vimos a potencialidade da região com a produção de frutas e verduras a um preço acessível. Hoje os produtos peruanos saem do Peru, atravessam a Bolívia, o Chile e chegam a São Paulo para depois vir para cá com um preço maior. Então precisamos dar condições para o Acre exportar e importar com mais facilidade”, disse.

(O que aconteceu hoje na Assembleia)

O secretário de Obras, Ítalo Almeida, comentou sobre a importância da ZPE no processo de exportação dos produtos acreanos. Ítalo também destacou o esforço de Gonzaga em buscar investimentos para o setor agrícola e industrial do Acre.

“Recentemente o deputado Gonzaga esteve em Brasília articulando investimentos para revitalização da ZPE e também ele e membros do governo estiveram no Peru para tratar da comercialização dos produtos acreanos e a ZPE é fundamental nesse processo. A Secretaria de Obras vem para apoiar esse projeto para garantir que o Acre esteja apto a receber esses investimentos”, disse.

O diretor de Assuntos Aduaneiros da ZPE, Marcos Moraes, afirmou que a ZPE é de fundamental importância para a exportação acreana, pois está na rota interoceânica. Ele também destacou o apoio do senador Alan Rick.

“Tendo em vista que a ZPE está na rota interoceânica e é um ponto estratégico é importante revitalizarmos o local e teremos uma ajuda importante do senador Alan Rick para que a gente consiga revitalizar a área da ZPE como balança, galpão, entre outros”, disse.

O secretário Assur Mesquita destacou o trabalho conjunto entre governo, Aleac e bancada federal em busca de investimentos para o setor de exportação do Acre.

“Graças ao presidente Gonzaga em articulação junto ao senador Alan Rick será possível revitalizar esse importante ógão que é a ZPE e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores que estarão lotados lá. A ZPE é um orgão que trabalha com espaços voltados para órgãos anduaneiros que vão auxiliar nosso processo de exportação”, disse.

(O que aconteceu hoje na Assembleia)