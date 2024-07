Aleac – De forma unanime, democrática e consensual, os deputados estaduais elegeram, nesta terça-feira (9), por 24 votos, a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre, para o biênio 25/26.

O atual primeiro secretário da Casa de leis, Nicolau Júnior (PP), foi aclamado, por não haver outra chapa no pleito. Quando assumir a presidência em fevereiro de 2025, Nicolau Júnior estará iniciando o terceiro mandato na presidência do legislativo estadual. A votação foi aberta e nominal.

A ALEAC é a nona Assembleia Legislativa a antecipar a eleição da mesa diretora. Antes, Amazonas, Piaui, Pernambuco, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Bahia, já haviam escolhido os presidentes e respectivos membros.

“A antecipação da eleição da mesa diretora, além de não haver nenhum impedimento jurídico, mostra o clima de harmonia e plena democracia que há no legislativo estadual. Aqui, com essa decisão, teremos o segundo semestre para realizar o planejamento das ações que iremos executar no primeiro ano de mandato. Nossa proposta é aproximar a ALEAC da população, retomando as audiências públicas para debater junto com a comunidade, os problemas em cada região do estado, igual fizemos recentemente”, disse Nicolau.

O atual presidente, Luiz Gonzaga (PSDB), voltará a ocupar o cargo de primeiro secretário.

Luiz Gonzaga parabenizou Nicolau pela eleição e ratificou que a recondução do novo presidente para o poder legislativo, mostra a unidade que existe no parlamento.

“Fico muito honrado em ter o Nicolau como primeiro secretário na minha gestão e voltar a fazer parte da mesa diretora na gestão que ele vai assumir ano que vem. Hoje mostramos aqui que a democracia é a base de qualquer poder”, comentou Gonzaga.

A composição da nova mesa diretora ficou assim:



Presidente: Nicolau Júnior (PP)

1º secretário: Luiz Gonzaga (PSDB)

1º vice presidente: Pedro Longo (PDT)

2º secretário: Chico Viga (PDT)

2ª vice presidente – Maria Antônia (PP)

3ª secretária – Antônia Sales (MDB)

3º vice presidente – Eduardo Ribeiro (PSD)

4º SECRETÁRIO – Gene Diniz – (Republicanos)

5º secretário – André Vale – (Podemos)

