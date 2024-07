Nota de Pesar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em nome dos 24 deputados estaduais, expressa seu profundo pesar pelo falecimento do ex-governador Romildo Magalhães da Silva, ocorrido na madrugada deste domingo, 14 de julho.

Romildo Magalhães foi uma figura proeminente na política acreana, com uma carreira que abrangeu quatro décadas de dedicação ao serviço público. Natural de Feijó, iniciou sua trajetória como prefeito de sua cidade natal, cargo que ocupou por dois mandatos. Posteriormente, exerceu funções como deputado estadual, vice-governador e governador do Estado do Acre, sempre guiado por princípios de simplicidade, cuidado e amor ao próximo.

Seu velório será realizado no Palácio Rio Branco, a partir das 10h deste domingo, permitindo que amigos e familiares prestem suas últimas homenagens.

Romildo faleceu devido a complicações decorrentes de diabetes, deixando um legado inesquecível para sua esposa Rosinha Magalhães, irmãos, filhos, netos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar com ele.

Que o consolo divino fortaleça os corações de todos os seus entes queridos, proporcionando-lhes a paz e a certeza de que Romildo Magalhães agora repousa em eterna alegria nos braços de Deus.

Com pesar,

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre