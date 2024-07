Em muitas cidades brasileiras, praças esportivas estão abandonadas enquanto igrejas evangélicas buscam um papel mais ativo. A proposta é que, em troca da isenção de impostos, as igrejas cuidem dessas praças, oferecendo atividades e manutenção. Essa colaboração promove cidadania e integração social, sem comprometer a laicidade do estado, contribuindo para um país com mais oportunidades.

oea