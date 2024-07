O Centro de Estudo de Línguas (CEL) abriu nesta terça-feira, 23 de julho, as inscrições para os cursos de inglês, espanhol e Língua Brasileira de Sinais do segundo semestre de 2024. São 840 vagas em Rio Branco e 155 em Cruzeiro do Sul.

Alunos da rede pública, fundações educacionais sem fins lucrativos e estudantes de baixa renda poderão se inscrever entre 29 e 31 de julho. As vagas remanescentes serão oferecidas à comunidade geral entre 1º e 2 de agosto.

As inscrições são feitas pelo site celacre.com e a confirmação deve ser feita na sede do CEL ou no NELCZS com os documentos, cópia do CPF, declaração escolar atual ou comprovante de matrícula para estudantes; e declaração escolar atual ou comprovante de conclusão de ensino médio ou superior para a comunidade. As aulas começam em 12 de agosto de 2024.

oea com GdA