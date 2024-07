Coletiva acontece neste momento

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), concederá entrevista coletiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) II, às 15h, para falar do desabamento de parte da estrutura ocorrido no local, na manhã desta quarta-feira (24), e as possíveis soluções de emergência que serão dadas nesse primeiro momento.

Dia: 24/07 – Quarta-feira

Horario: 15h

Local: ETA II – Via Verde, ao lado da terceira ponte

Em tempo: GdA decreta emergência ambiental