Os apoiadores do candidato a prefeito Gehlen – e ele próprio – ficaram decepcionados com a ausência do governador GladsonC na convenção do PP e aliados no município de Sena no domingo.

GladsonC prometeu e furou(vídeo)…Â

Hoje, logo após esse vídeo acima viralizar nas redes em Sena, o governador se apressou e gravou um novo vídeo prometendo que vai estar em Sena para ajudar na campanha de Gehlen.

Menos mal.

O governador não agiu com descaso, acredito.

Ele estava em Cruzeiro, no encerramento da Expoacre Juruá e, na sua cidade natal, não iria se ausentar do último dia de festa.

Faltou, talvez, à coordenação do PP em Sena, ter analisado melhor o dia mais apropriado para a convenção.

Afinal de contas, a presença do governador seria importante.

E valeria o caso de mudar a data do evento de consagração de Gehlen candidato a prefeito.

Abaixo o novo compromisso do governador com o candidato Gehlen:



J R Braña B.