Não sei quantas pessoas havia na convenção do candidato Gehlen.

Fato: como fez num local menor, as fotos mostraram o ambiente lotado de pessoas.

Na política, como em muitas coisas – o que importa é a aparência…

… Não o real.

A convenção do prefeito de Sena para o seu candidato foi no estádio do município.

Pensaram em lotar pelo menos o gramado.

Sobraram espaço e cadeiras brancas.

No campo e na arquibancada.

Quantas pessoas no total…?

Pela foto entre 1.000 e 1.500…

… 1.500 com muito boa vontade.

Para Sena Madureira é uma multidão, mesmo sem ser.

É o risco de fazer ato político em local aberto para mostrar força…e…

… Mas a convenção do prefeito foi vitoriosa, sem dúvida.

Reuniu quem tinha que reunir…

O mesmo pode-se dizer do oponente direto do prefeito que, no domingo, reuniu também quem tinha que reunir… Menos o governador GladsonC, que esqueceu do compromisso…

Em tempo: E depois ligou para Gehlen para contornar a situação…

Em tempo 2: a eleição em Sena está aberta. Os dois eventos, o de domingo e o desta segunda, mostraram a realidade. Ainda não dá para saber quem tem lata vazia para vender.

Em tempo 3: os apoiadores do prefeito falam em 5 mil pessoas…cada um fala o que quer…5 mil pessoas é 25% do eleitorado de Sena Madureira mais ou menos.. Pôr 25% (contando com a sempre grande abstenção) do eleitorado numa convenção é irreal…(atualizado 23h02)

Em tempo 4: poderiam ter colocado uma pessoa no portão com um celular contando os entrantes…as dúvidas estariam sanadas.(23h07)

Em tempo 5: o vídeo da convenção que circula é bonito, cheio de luzes de culular, tem muita gente, mas foi filmado em plano reto, que é um truque antigo para mostrar uma realidade que não é a verdadeira.(23h09)



J R Braña B.