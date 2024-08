Nesta quinta-feira (22), o apagão que deixa o Acre sem energia elétrica, afeta mais de 200 mil consumidores, conforme a concessionária Energisa. Além do Acre, o problema também atingiu cidades em Rondônia, sul do Amazonas e Mato Grosso. As equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.