Nesta quinta-feira (22), o ex-ministro do STF Ilmar Galvão foi homenageado em Brasília com a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo. A cerimônia, realizada no Salão Branco do STF, foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, e pelo primeiro-secretário Nicolau Júnio.

Aos 91 anos, Galvão foi reconhecido por seu papel como o primeiro juiz federal do Acre e sua contribuição para a Justiça e a educação no estado. A homenagem contou com a participação do Executivo e do Judiciário, destacando a importância de Galvão para a sociedade acreana.

Em sua mensagem, Luiz Gonzaga destacou:

“Ilmar Galvão, como juiz e professor da Universidade Federal do Acre, não só ensinou com excelência, mas também inspirou seus alunos com ética e paixão pela justiça. Sua contribuição vai além das funções formais, ajudando a formar uma sociedade mais justa.”

A condecoração celebra o legado e a dedicação de Galvão à Justiça e à educação.

oea com assessoria