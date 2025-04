Diário Oficial de hoje(3.4) dá a dica do que pretende o prefeito Gehlen Diniz.

Uma das providências: Programa de Recuperação Fiscal, o refis, que serve para ajudar contribuintes (pessoas físicas e empresas) a regularizarem suas dívidas com o município.

Geralmente, o Refis oferece descontos em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento dos débitos, tornando mais fácil para os devedores quitarem suas pendências.

Esses programas costumam incluir impostos como IPTU, ISS e taxas municipais.

O objetivo é aumentar a arrecadação da prefeitura e permitir que os contribuintes fiquem em dia com suas obrigações fiscais.

Normal, por enquanto…

(…)

Veja o que saiu no D.O hoje

Quinta-feira, 03 de Abril de 2025 – D.O Nº 13.995

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

LEI Nº 885/2025 DE 02 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a autorização da Prefeitura Municipal de Sena Madureira a instituir o Programa para Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS Municipal – ano 2025”

LEI Nº 887/2025 DE 02 DE ABRIL DE 2025

“Dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Municipal, e organização da Controladoria-Geral do Município – CGM.”

DECRETO Nº 92 de 01 de abril de 2025

Art. 1º Nomear, o senhor Whisley Pereira Diniz, para o Cargo em Comissão

de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 3, com lotação na

Secretaria de Obras e Urbanismo.

DECRETO Nº 93 de 02 de abril de 2025

Art. 1º NOMEAR para o cargo de Controlador Geral do Município, o senhor

Pablo Fonseca da Silva

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00581/2025, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA

EMPRESA G. SANTOS PINHEIRO LTDA, CNPJ Nº 10.402.433/0001-27, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

OBJETO: manutenção técnica em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças se for necessário

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025

AC PURUS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

valor de R$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais).

objeto é a prestação de serviços de consultoria em comunicação, publicidade e propaganda para divulgação institucional das ações realizadas pela prefeitura

municipal de Sena Madureira

