Tive a sorte de ver a aula do professor Bresser Pereira nesta noite no ICL.

O tema da aula:

O Fracasso do Neoliberalismo.

Um assunto muito distante do povo brasileiro e ao mesmo completamente inserido no meio das pessoas no dia a dia.

Não sei se ainda tá liberado a aula do professor Bresser…

Se tiver, sorte sua…

Abaixo…assista

J R Braña B.