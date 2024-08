Nesta noite de quinta vamos transmitir ao vivo pelo nosso blog oestadoacre e nossos canais no YT, FB, Blueky e X, o podcast Choque de Ideias.

Foram convidados dois integrantes de campanha dos dois candidatos a prefeito de Sena.

Um alinhado com a candidatura de Gehlen Diniz, e outro apoiador da candidatura de Gilberto Lira.

Nesta manhã recebemos a informação do próprio que defenderia a candidatura de Gilberto que não vai mais participar.

Ouvimos a explicação pessoal, compreendemos e dissemos ok.

Não culpo a pessoa individualmente que havia acertado e depois não pode mais estar no podcast.

Sei o que é pressão política em tempos de campanha.

Especialmente em situações como a de Sena.

Porém, não vamos cancelar a transmissão com o outro participante, o empresário e músico Jota Alves que, todos sabem na cidade, apoia Gehen.

Só que é muito estranho esse comportamento da coligação que apoia o candidato do prefeito em Sena e mais falarei durante a transmissão ao vivo hoje, que começa às 19h.

Até lá…

Em tempo 2: como nos debates na TV, haverá um espaço reservado vazio com uma ????? para o representante convidado da coligação do candidato do prefeito em Sena.

Em tempo: ainda dá tempo escalarem algum nome que apoie Gilberto a prefeito para participar do podcast. Podem entrar em contato. Em Sena, até as formigas sabem o número do meu celular.

Você pode assistir aqui, 19h

J R Braña B.