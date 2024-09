O candidato a prefeitura de Rio Branco pelo Partido Liberal (PL), Tião Bocalom, participou na tarde desta quarta-feira, 4, da “Caminhada Pé no Chão 22” no chão no bairro Tancredo Neve. O candidato municipal agradeceu a receptividade dos moradores, que a cada momento, demonstrava carinho pelo gestor, reconhecendo o trabalho que está sendo feito enquanto prefeito da Capital.

Durante a caminhada, Bocalom expressou sua satisfação com o reconhecimento dos moradores pela melhoria nas ruas do bairro, mencionando o longo período de descaso. “Foram 28 a 30 anos em que a prefeitura nunca fez a manutenção necessária, e agora, finalmente, estamos conseguindo fazer o trabalho”, afirmou o prefeito.

O candidato também falou sobre a liberação de recursos federais para obras de infraestrutura. Segundo ele, R$ 140 milhões destinados ao Programa Asfalta Rio Branco estavam retidos em Brasília desde março, mas foram finalmente liberados na semana passada. “Iremos utilizar esse recurso para a recuperação de ruas e a construção de novas vias até julho do próximo ano”, concluiu o prefeito.

(Assessoria)