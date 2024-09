Que música e letra lindas…!

Só podia ser o autor dessa pérola ele, Carlinhos Brown…

Autor de dezenas de obras-primas…

‘Muito Obrigado, Axé’

Versos fundamentais:

//Joga as armas pra lá

//Joga, joga as armas pra lá

//Joga as armas pra lá

//Faz um samba

//Isso é pra te levar no meu terreiro

//Pra te levar no Candomblé

//Pra te levar no altar

(…)

Curta nesta quinta…

A fumaça não (des)completa o momento…

J R Braña B.