Gilberto Lira, 44

– Neste domingo (08) também estive no ramal do km 40 sentido Manoel Urbano, na residência dos amigos Neno e professora Andrelina. Em uma tarde de boa conversa com o meu amigo e vice Alípio Gomes e demais amigos queridos. Agradeço a todos pelo apoio, vamos juntos!

Gehlen Diniz, 11

– Mudar a Feira Livre de Sena

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerlen Diniz Andrade (@gerlendiniz)