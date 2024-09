Assessoria – A caminhada em apoio à reeleição do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e à eleição de seu vice, Alysson Bestene (PP), reuniu milhares de pessoas na tarde desta quinta-feira (12), na rua 6 de Agosto, no segundo distrito da capital. O evento contou com a participação da vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), e do senador Márcio Bittar (UB).

Com concentração na região da Caixa D’água, no bairro 6 de Agosto, a caminhada começou com um grande bandeiraço, liderado principalmente por candidatas à Câmara Municipal. Vestidas de rosa, elas pediam votos e entoavam jingles de apoio a Bocalom.

Bocalom e Mailza chegaram juntos, e o candidato, ao falar com a imprensa, demonstrou confiança numa vitória expressiva já no primeiro turno, destacando o apoio feminino. “Acredito numa vitória esmagadora no primeiro turno. A mulher, que defende a família, os princípios cristãos e o respeito, está conosco. Essa caminhada organizada pela nossa vice-governadora é fundamental, e o apoio das mulheres, que representam 53% do eleitorado, é crucial”, afirmou.

Mailza Assis também expressou otimismo, destacando a força e a união das mulheres em torno da candidatura de Bocalom. “Estamos aqui, de mãos dadas, mostrando nossa força e compromisso com a política acreana. Acredito na vitória no primeiro turno”, reforçou a vice-governadora.