Essa direita, delinquente e covarde, pede na praça pública anistia para seus crimes, e na Câmara dos Deputados investe contra o mandato limpo e corajoso do deputado (Roberto Amaral, ex-ministro, na edição de Carta Capital esta semana)

(…)

O deputado Glauber Braga(Psol-RJ) é um orgulho do Brasil

Não importa se exagera na forma durante as suas atuações em plenário e comissões.

O parlamentar do Rio de Janeiro (um dos poucos que se salvam naquele estado falido política e socialmente) já disse a que veio.

O parlamentar enfrenta, quase que sozinho, o presidente Arthur Lira que, como diz o próprio Glauber, – é o mais poderoso presidente da Câmara dos Deputados que se tem notícia no Brasil.

Por quê?

Porque nunca um presidente da Câmara controlou bilhões e bilhões em emendas como o senhor Arthur Lira…

E todos sabem no Brasil o que acontece com esses bilhões e bilhões de emendas parlamentares no nosso país…

Glauber está prestes a perder o mandato de deputado eleito democraticamente.

Qual seu crime?

Enfrentar e dizer na cara de Arthur Lira os desmandos feitos pelo presidente da Câmara dos Deputados…

Assista trecho da reunião na Comissão de Ética em que o relator (aliado de Arthur Lira) pede a cassação do deputado Glauber Braga (o processo já está na fase final)…Recuperar esse trecho é fundamental para entender a perseguição contra Glauber.

J R Braña B.