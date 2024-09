Marcus, 15

— Com alegria estivemos hoje no Taquari, onde fomos muito bem recebidos pelos moradores. Com os nossos candidatos a vereadores e vereadoras e a nossa militância, caminhamos no bairro e levamos a mensagem da esperança e o compromisso do trabalho.

No Taquari tem muito trabalho nosso, fizemos importantes investimentos no bairro quando fui prefeito, construímos a unidade de saúde, toda a infraestrutura do Praia do Amapá e a ligação com a terceira ponte, e sempre estivemos presentes na alagação ajudando os moradores.

