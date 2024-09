Edvaldo Magalhães defende imediata convocação de aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros

Em discurso na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (17), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a defender a convocação imediata de todos os aprovados no cadastro de reserva do concurso do Corpo de Bombeiros, em virtude dos eventos extremos vivenciados nos últimos anos, com maior ênfase este ano.

“O Estado precisa convocar o cadastro de reserva, de uma única vez, agora, porque leva tempo formá-los. Não existe nenhum impedimento legal para convocá-los. Eu não sou daqueles que só bate, eu também sei reconhecer. Essa Assembleia teve um papel fundamental. A gente prorrogou o concurso, só que ele tem data para se encerrar. O Brasil está anunciando muitas medidas hoje e o Estado precisa também anunciar suas medidas”, reforçou Edvaldo Magalhães.

Edvaldo Magalhães disse ainda que essa medida “é essencial, necessária, urgente e possível”. “Não será justificado e nem justificável que quando chegar o verão do ano que vem, a seca será mais intensa, a destruição dos patrimônios seja maior. Os incêndios destroem o patrimônio. Destrói também aqueles que trabalham na Agricultura. Trazem grandes prejuízos à economia rural do nosso Estado”.

E acrescentar: “não será tolerável e nem justificável que no próximo ano, quando tivermos a retomada das chuvas torrenciais e vivenciarmos com as chuvas de março uma nova alagação, que o governo do Estado, que as instituições da Defesa Civil argumentem que foram surpreendidos. Essa missa está encomendas. A ciência está reafirmando e os incrédulos quebrando a cara”.