Palestra de Alceu Ranzi (professor aposentado da Ufac) no Rio de Janeiro (na UFRJ)

(…)

Em tempo na Bloonberg o Acre em destaque…

Nas terras sem lei do sudoeste da Amazônia, Antonia Barbosa está lutando para proteger sítios arqueológicos antigos da influente indústria do agronegócio que movimenta R$ 2,6 trilhões no Brasil.

Clique na imagem para ler