PF, Incra, Ibama e PM combatem invasão de terras públicas da União em Acrelândia/AC

Seis indivíduos foram presos na ação; veículos e armas de fogo também foram apreendidos.

Comunicação social da PF – A Polícia Federal, em atuação conjunta com o INCRA, o IBAMA e a Polícia Militar, deflagrou a Operação Usurpare neste sábado (12/10), para combater a ocupação irregular de áreas especialmente protegidas e a exploração ilegal de recursos naturais.

Investigações revelaram crescentes atividades ilegais de ocupação e desmatamento em assentamento do INCRA em Acrelândia–AC, que estavam expondo a perigo a integridade ambiental e o patrimônio público federal, principalmente por estarem acontecendo em área de proteção permanente do imóvel (área protegida por lei, insuscetível de exploração, exatamente por se destinar à preservação dos recursos naturais, a biodiversidade, proteção o solo e assegurar o bem-estar da população).

A ação resultou na prisão em flagrante de seis pessoas, além da apreensão de nove motocicletas e duas armas de fogo.

A Polícia Federal, em parceria com as instituições envolvidas, reafirma seu compromisso com a proteção das terras da União e o combate a crimes ambientais.