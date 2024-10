Por Fabiana Matos/ANA Visando assegurar a defesa vegetal na prevenção, combate e erradicação à monilíase, o GdA, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), iniciou nesta terça-feira, 22, a II Caravana Educativa da Monilíase em Rio Branco para agentes de defesa agropecuária e engenheiros agrônomos da Região Norte.

A caravana integra as ações do Plano de Contingência da Monilíase do Cacaueiro, do Programa Nacional de Educação Sanitária para a Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Proesa/Mapa), com o objetivo de fortalecer a informação nas comunidades rurais, o manejo integrado que inclui estratégias de controle para reduzir a incidência na região e garantir a sustentabilidade da produção de cacau e cupuaçu.

