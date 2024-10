O saldo positivo de 955 novos empregos com carteira assinada no Acre, divulgado pelo Novo Caged, pode parecer uma vitória.

Mas a que custo? Os números, que totalizam 6.560 postos gerados nos últimos 12 meses, não refletem necessariamente a qualidade de vida dos trabalhadores…

Só tem quantidade.

A maioria dos empregos criados está concentrada nos setores de serviços e comércio, onde salários baixos e condições precárias são comuns.

Os jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, estão entre os mais afetados, frequentemente ocupando funções que não oferecem segurança ou perspectiva de crescimento.

As medidas do GdA, que incluem incentivos fiscais(sempre eles), parecem beneficiar mais o setor privado do que a força de trabalho…

Bem-estar social é mínimo.

A verdadeira vitória será quando os empregos não apenas existirem, mas garantirem dignidade e oportunidades reais pra todos…

oea