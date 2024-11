Livro: Pelo Lado de Dentro da Casa

Baseado em fatos

O livro intitulado “Pelo Lado de Dentro da Casa” conta a história de Raquel , uma mulher, esposa e mãe que revisita sua infância e juventude em uma narrativa intensa e pessoal. Através de suas memórias, o livro explora os

desafios de crescer em um ambiente marcado por traumas e dificuldades, revelando os sentimentos e experiências que moldaram sua vida. Com um olhar puro e sensível, a autora conduz o leitor por uma jornada de autodescoberta e superação, onde as dores e alegrias do passado se entrelaçam em um relato profundamente humano de esperança.

Contato da autora:

Raquel Lima 68 9.8121.2388